2025-02-25 21:15:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي، اليوم الثلاثاء، من تحقيق الفوز نظيره القطري ليتاهل الى نهائي بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين لكرة القدم المتواصلة أحداثها حالياً في دولة الكويت.

وجرت المباراة على ملعب جابر المبارك الحمد، عند الساعة الـ 6:30 مساءً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف ، ومع بداية الشوط الثاني سجل منتخب العراق هدفه الوحيد بأقدام اللاعب حمادي احمد بالدقيقة 21 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز سيلاقي المنتخب العراقي نظيره العُماني في نهائي كأس الخليج لقدامى يوم غدٍ الاربعاء .

وتُقام البطولة في الكويت خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير/شباط الجاري، بمشاركة 8 منتخبات خليجية قُسِّمت إلى مجموعتين.

وضمت المجموعة الأولى كلا من: الكويت، قطر، الإمارات، وعُمان، بينما ضمت المجموعة الثانية العراق، رفقة السعودية، البحرين، واليمن.

وبحسب نظام البطولة، تُلعب كل مباراة لمدة 40 دقيقة، مقسمة على شوطين بواقع 20 دقيقة لكل شوط، ومن المقرر أن تُختتم البطولة يوم غد الاربعاء الموافق 26 من الشهر الحالي.