العراق يهزم قطر ويضرب موعدا مع عُمان في نهائي خليجي قدامى اللاعبين
شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي، اليوم الثلاثاء، من تحقيق الفوز نظيره القطري ليتاهل الى نهائي بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين لكرة القدم المتواصلة أحداثها حالياً في دولة الكويت.
وجرت المباراة على ملعب جابر المبارك الحمد، عند الساعة الـ 6:30 مساءً.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف ، ومع بداية الشوط الثاني سجل منتخب العراق هدفه الوحيد بأقدام اللاعب حمادي احمد بالدقيقة 21 من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز سيلاقي المنتخب العراقي نظيره العُماني في نهائي كأس الخليج لقدامى يوم غدٍ الاربعاء .
وتُقام البطولة في الكويت خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير/شباط الجاري، بمشاركة 8 منتخبات خليجية قُسِّمت إلى مجموعتين.
وضمت المجموعة الأولى كلا من: الكويت، قطر، الإمارات، وعُمان، بينما ضمت المجموعة الثانية العراق، رفقة السعودية، البحرين، واليمن.
وبحسب نظام البطولة، تُلعب كل مباراة لمدة 40 دقيقة، مقسمة على شوطين بواقع 20 دقيقة لكل شوط، ومن المقرر أن تُختتم البطولة يوم غد الاربعاء الموافق 26 من الشهر الحالي.