وزير الخارجية الأمريكية يهاتف السوداني لبحث الاتفاقيات الثنائية

2025-02-25 21:20:13 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاًهاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بينالعراق والولايات المتحدة.

وذكربيان لمكتب السوداني أن الأخير تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي،جرى خلاله البحث في مجمل العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبلتعزيزها وتطويرها.

وشهدالاتصال مناقشة مجالات التنسيق بين العراق والإدارة الأمريكية الجديدة، وأطرالتعاون في سياق الاتفاقات الثنائية.

وجرىاستعراض التقدم الحاصل في العمل المشترك في مختلف المجالات، والاتفاق على تكثيفالتواصل وتعميق التعاون.