"الانجماد" يغطي العراق و5 دول عربية
شفق نيوز/ في الوقت الذي يشهد فيه العراق، موجة برد شديدة وتساقط للثلوج، تشهد خمس دول عربية أخرى طقساً مشابهاً وغير مستقر، وسط تحذيرات حدوث صقيع وضباب وثلوج في أغلب مناطقها.
العراق
وأدت موجة البرد القارس التي اجتاحت البلاد منذ مطلع الأسبوع الجاري إلى تعطيل دوام المدارس والمعاهد والكليات وتغيير أوقات الدوام للموظفين في معظم المحافظات العراقية.
واليوم الثلاثاء انضمت الديوانية لركب المحافظات التي أعلنت عطلة رسمية للمدارس بسبب موجة البرد القارس.
وبدورها قررت محافظة ميسان أن يكون بدء الدوام الرسمي في المدارس الابتدائية والثانوية ورياض الأطفال، الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ولغاية يوم الخميس 27 شباط 2025.
وسبق أن أعلنت كل من النجف صلاح الدين وكركوك ونينوى وديالى وبابل والمثنى وإقليم كوردستان تعطيل دوام المدارس والكليات وتقليصه للموظفين، بسبب سوء الأحوال الجوية.
وتوقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أمس الاثنين، عن تجاوز 10 محافظات بينها بغداد درجة الانجماد.
سوريا
أوضحت مديرية الأرصاد الجوية السورية، في بيان لها، أن البلاد تتأثر بجو بارد مع فرص لهطولات ثلجية في منطقة القلمون، وزخات خفيفة من المطر في أجزاء من المنطقة الساحلية تكون ممزوجة بالثلج، فيما ستبقى الأجواء ليلاد شديدة البرودة في كافة المناطق.
وحذرت من حدوث الصقيع وتشكل الجليد في معظم المناطق الداخلية وفي المرتفعات الجبلية.
مصر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الباردة نهارا وشديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء ما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج.
الأردن
بحسب وكالة الأنباء الأردنية، فإن البلاد ستكون تحت تأثير الكتلة الهوائية القارسة البرودة قطبية المنشأ، التي أطلقت عليها الأرصاد اسم "الجلمود" ويكون الطقس غائما جزئيًا وشديد البرودة في أغلب المناطق، وتتناقص ليلا الغيوم بشكل تدريجي، ويكون الطقس قارس البرودة، ويرافق ذلك تشكل للصقيع وحدوث تجمد في العديد من المناطق، بما فيها أجزاء من الأغوار الشمالية والوسطى، وتكون رياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
وحذرت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية، في بيان، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن خطر حدوث تجمد وتشكل الصقيع في ساعات الصباح والليل المتأخرة في العديد من المناطق، بما فيها أجزاء من الاغوار الشمالية والوسطى.
كما نبهت من خطر الانزلاق على الطرقات الناتج عن الهطولات والتجمد في بعض المناطق لاسيما في المرتفعات الجبلية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية".
سلطنة عُمان
كشفت الأرصاد العمانية، عن تدفق السحب العالية على عموم محافظات سلطنة عمان، وتشكل السحب المنخفضة والضباب على أجزاء من سواحل بحر عمان.
قطر
رياح شمالية غربية من نشطة إلى قوية السرعة على معظم المناطق، مع تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار على المناطق الجنوبية إلى ما دون 3 كم، بحسب هيئة الأرصاد فيها، التي دعت إلى "الحذر".
وتشهد المنطقة طقساً غير مستقر منذ أيام، وسط تساقط للثلوج وأجواء شديدة البرودة، وفرص لتشكل غبار وأتربة.