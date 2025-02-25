تفصله عن الموت "قفزة".. ضابط شرطة ينقذ حياة شاب في بغداد (فيديو)

2025-02-25 21:20:15 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تمكن شرطي في نجدة قاطع الرصافة ببغداد، مساء اليوم الثلاثاء، من إنقاذ حياةشاب كان على وشك إلقاء نفسه في نهر دجلة للانتحار.

وبحسبمقطع مصور ورد لوكالة شفق نيوز، فإن شاباً يبدو في العشرينيات من العمر كان يقف فوقأعلى نقطة بجسر "السنك" وسط بغداد ليلقي نفسه في النهر لإنهاء حياته،ويظهر في الفيديو ضابط شرطة يحاول ثني الشاب عن الانتحار وقد نجح بذلك من خلال حواربأقل من دقيقتين ليتراجع الشاب عن قرار "المأساوي".

وبحسبمصدر أمني أبلغ وكالة شفق نيوز، فإن دورية للشرطة من قاطع نجدة الكندي الثاني، كانتمرابطة قرب جسر السنك، رصد أفرادها الشاب وهو يحاول الانتحار، مشيراً إلى تسليمالشاب إلى مركز الشرطة أصولياً حفاظاً على سلامته.

ولميتبين سبب محاولة الشاب إنهاء حياته.