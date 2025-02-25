الأنبار تعلن إنجاز 70% من مشروع الطمر الصحي في المحافظة

2025-02-25 21:25:02 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليمي

أعلن مدير مشروع الطمر الصحي في الأنبار غسان شعبان نجم، اليوم الثلاثاء، إنجاز 70% من مشروع الطمر الصحي في المحافظة.

وقال نجم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نسبة إنجاز مشروع الطمر الصحي في محافظة الأنبار وصلت إلى 70% بمساحة 196 دونمًا"، مؤكدًا، أن "هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في العراق".

وأضاف نجم، أنه "حاليًا تجري الأعمال الخاصة بكبس الأنابيب الخاصة بجمع العصارة الناتجة عن تحلل النفايات، وهو من المشاريع الاستراتيجية، كونه يساهم في تقليل التلوث وجمع النفايات بصورة صحية، ولا يسبب انبعاث غازات الميثان، كما أنه يحتوي على محطات لمعالجة الراشح وأنابيب خاصة بجمع الغاز الناتج عن تحلل النفايات".

وتابع، أن "المشروع يتكون من ثلاث خلايا وموقع وحدة المعالجة، إضافة إلى الطرق المحيطة بالخلايا مع الموقع الإداري"، مشيرًا إلى، أن "الأعمال مستمرة في الخلية الأخيرة في كبس الأنابيب المثقبة بنقل العصارة من موقع المطمر إلى وحدة نقل المعالجة، كذلك توجد أعمال تكميلية ومنها فرش طبقة الفلتر"، موضحًا، أن "العمل مستمر في صب قناة مياه الأمطار الداخلية وصب أسس وجدران خزانات وحدة المعالجة المختصة بتحليل العصارة وتحويلها إلى ماء صالح للسقي واستخدامه لسقي الأراضي الزراعية".

وبين، أن "المشروع الذي يقع شمال الرمادي بمسافة 13 كيلومترًا يوفر فرصة عمل ويخدم 500 ألف نسمة من المجتمع الأنباري، إضافة إلى وجود موقع الأسمدة وموقع إعادة تدوير".

وأشار إلى، أنه "في المستقبل بالإمكان الاستفادة من المشروع لانتاج الطاقة الكهربائية، وذلك لوجود غاز الميثان"، مبينًا، أنه "سنقوم بأعمال شبكة الأنابيب المختصة بموقع الغاز".