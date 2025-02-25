وضع حجر أساس لأربعة مشاريع حيوية في ميسان

2025-02-25 21:25:02 - المصدر: واع





ميسان – واع – نجم عبد الله

أعلن محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، اليوم الثلاثاء، وضع حجر الأساس لأربعة مشاريع حيوية في المحافظة.

وقال الفرطوسي، لوكالة الأنباء العراقية(واع): إنه "ضمن حملة الإعمار والخدمات في محافظة ميسان، بمركزها وأقضيتها ونواحيها، وضمن الموازنات المخصصة للمحافظة لتنمية الأقاليم والبترودولار، تم اليوم وضع حجر الأساس لأربعة مشاريع حيوية، وهي مشروع 115 وحدة سكنية دور واطئة الكلفة لدعم الطبقة الفقيرة والمتعففين من أهالي المحافظة".

وأضاف الفرطوسي، أنه "تم ايضا وضع حجر أساس لمشروع الرحمة الأولى، الذي يخدم شريحة واسعة من هذه المنطقة، والتي تم توزيعها على الشريحة ذات الطبقة الفقيرة والمتجاوزين آنذاك، بالإضافة الى مشروعين حيويين وهما ارصفة وتبليط، وبناء ملعب للشباب والرياضة، ضمن حي الرحمة الثاني، والذي تم توزيع هذا الحي على الطبقة الفقيرة والمتعففين".

وتابع أن "المناطق المذكورة كانت محرومة وتعاني من نقص الخدمات، واليوم تم إحالة هذه المشاريع، وتمت المباشرة بها"، مؤكدا أنه "لدينا الكثير من المشاريع لدعم قطاعات مختلفة بالنسبة للقطاع الخدمي، وكذلك الإسكان، بالإضافة الى القطاعات الصحية والتربوية والتعليمية".