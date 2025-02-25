العراق يؤكد التزامه بالعمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق نزع السلاح وعدم انتشاره

2025-02-25 21:25:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، التزام العراق بالعمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق نزع السلاح وعدم انتشاره، فيما جددت دعوة العراق إلى احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ورفضه لأي محاولات للتهجير.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وكيل وزارة الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والقانونية، السفير شورش خالد سعيد، ألقى بيان جمهورية العراق خلال الجلسة رفيعة المستوى لمؤتمر نزع السلاح، المنعقدة في جنيف يوم الإثنين 24 شباط 2025".وجدد سعيد، "دعوة العراق إلى احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، مؤكدًا، "رفض العراق لأي دعوات أو محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، لا سيما من قطاع غزة".وشدد على، "إيمان العراق بأن مبدأ تعددية الأطراف والأمن الجماعي يشكل الأساس لمعالجة شواغل نزع السلاح وعدم الانتشار"، معربًا عن، "تطلع العراق إلى استعادة مؤتمر نزع السلاح لمصداقيته من خلال البدء بولايته التفاوضية".وأوضح، "الدور البارز الذي أدّاه العراق خلال رئاسته للمؤتمر في العام الماضي في تعزيز الحوار وبناء الثقة بين الدول الأعضاء، مما أسهم في اعتماد المقررين 2390 و2391، اللذين مهدا لإنشاء هيئات فرعية وبدء النقاش الموضوعي داخل المؤتمر".وأكد سعيد، "التزام العراق بالعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق نزع السلاح وعدم الانتشار، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الدوليين".