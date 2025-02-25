2025-02-25 21:25:04 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن تقنيات الرصد والمراقبة المستخدمة على الحدود العراقية السورية حققت ضبطًا غير مسبوق.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قائد قوات الحدود الفريق محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، اطلع اليوم الثلاثاء، على التجربة التركية في ضبط الحدود".وأضاف البيان، أن "السعيدي أجرى زيارة ميدانية إلى الشريط الحدودي التركي السوري؛ للاطلاع على التجربة التركية في ضبط الحدود، يرافقه عدد من قادة القيادة".وتابع، أن "السعيدي زار عددًا من المخافر الحدودية، مطلعًا على آلية مسك الحدود هناك وتقنيات الرصد والمراقبة المستخدمة فيها لإمكانية الاستفادة منها في قيادة قوات الحدود العراقية والتي حققت ضبطًا للحدود العراقية السورية لم يشهد له مثيل بتاريخ الدولة العراقية من خلال منظومة تحصينات متطورة وإجراءات أمنية نموذجية".