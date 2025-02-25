2025-02-25 21:36:06 - المصدر: ايشان

يشهد العراق تطوراتٍ يومية في الحياة السياسية، وترندات متواصلة، كان آخرها وصول رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي إلى بغداد، على متن طائرة خاصة، وبشكل وصف بـ “المفاجئ”. عودة الكاظمي، تأتي بعد أيام من دعوة زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، أنصاره إلى تحديث سجل الناخبين، في خطوةٍ قُرأَت بأنها تمهد لعودة التيار إلى العملية السياسية. […]

ظهرت المقالة الكاظمي في بغداد والصدر “يتأهب”.. حسابات التوقيت “تربك” التحالفات أولاً على ايشان.



