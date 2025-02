السوداني يتفق مع وزير الخارجية الأميركي على "تكثيف التواصل"

2025-02-25 21:40:12 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اتصالاً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. تناول الاتصال مناقشة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، مع التركيز على سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته (المدى)، تم خلال المحادثة، بحث مجالات التنسيق بين العراق والإدارة الأمريكية […]

