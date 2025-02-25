2025-02-25 22:05:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، (25 شباط 2025)، اعماماً للمحاكم بالتأكيد على التعامل مع ظاهرة (الدكة العشائرية) على وفق قانون مكافحة الارهاب.

وبحسب كتاب صادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، تلقته "بغداد اليوم"، فانه "قد لوحظ ان بعض محاكم التحقيق وعلى ضوء حصول الصلح العشائري تبدل الوصف القانوني للجريمة بما يسمح باطلاق سراح المتهم بارتكابها بكفالة ويعود لارتكاب الجريمة مرة أخرى ولا يتحقق الردع العام مما يتنافى مع الغاية من التشريع لملاحظة ذلك ومراعاة ان هذه الجريمة من الجرائم ذات الطابع الارهابي التي لها نتائج سلبية على الأمن والسلم الأهلى ويقتضي تطبيق القانون بشكل سليم بصرف النظر عن الصلح العشائري".





