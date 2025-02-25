البنك المركزي يفصل أهمية تطبيق "مصرفنا" ويؤكد تعزيزه للشمول المالي

2025-02-25 22:25:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، أن تطبيق مصرفنا يمثل خطوة جديدة لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع والتحول الرقمي في القطاع المصرفي العراقي، فيما فصل أهمية التطبيق اقتصاديًا.

وقال مدير قسم الشمول المالي لدى البنك المركزي حسين عبد الأمير، في كلمة له خلال فعاليات إطلاق تطبيق مصرفنا والروبوت الذكي للتوعية المالية- حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا الحدث يمثل خطوة جديدة نحو الشمول المالي لجميع فئات المجتمع وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي العراقي"، مشيرًا إلى، أن "التحول الرقمي في القطاع المصرفي أصبح ضرورة ملحة لتعزيز الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة المعاملات المالية".

وأضاف عبدالأمير، أن "إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق مصرفنا يأتي كثمرة تعاون مشتركة بين البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف العراقية الخاصة ووكالة التنمية الألمانية وذلك في إطار السعي المستمر لتطوير الخدمات المالية وتحقيق الوصول العادل والسهل للخدمات الرقمية المالية لشرائح المجتمع كافة".

وأوضح، أن "توجهات البنك المركزي العراقي تسير نحو دعم وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي"، مشيرًا إلى، أن "التحول الرقمي في القطاع المصرفي أصبح ضرورة ملحة لتعزيز الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة المعاملات المالية انسجامًا مع توجهات البنك المركزي".

وأوضح مدير قسم الشمول المالي لدى البنك المركزي، أن "تطبيق مصرفنا مهم؛ كونه يهدف إلى توفير حلول مالية مبتكرة تسهل على الأفراد والشركات الوصول إلى خدمات مصرفية رقمية مما يسهم في تعزيز الثقافة التعاملات المالية الالكترونية وتقليل الفجوة بين المؤسسات المالية والجمهور".

وتابع، أن "التطبيق يدعم التوجه نحو اقتصاد أكثر شمولية ومسؤولية"، موضحًا، أن "إطلاق منصة للخدمات المالية يعد أداة حديثة لرفع المستوى المالي وتعزيز الثقافة المصرفية بين مختلف شرائح المجتمع مما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر مسؤولية".

وختم عبدالأمير، أن "إطلاق التطبيق خطوة نوعية نحو التحول الرقمي في العراق"، مبينًا، أن "البنك المركزي ملتزم بدعم جميع المبادرات التي تسهم في تطوير القطاع المالي والمصرفي ويتطلع إلى إطلاق المزيد من الخدمات والمشاريع التي تحقق أهدافه".