اتحاد الكرة: إيمار شير وبيتر كوركيس متاحان لتمثيل المنتخب الوطني

2025-02-25 22:25:04 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نقل سجلات اللاعبين إيمار شير وبيتر كوركيس، موضحًا أن اللاعبين أصبحا متاحين لتمثيل المنتخب الوطني.وقال الاتحاد في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "سجلات اللاعبين إيمار شير وبيتر كوركيس قد تم نقلها، وأصبحا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء ضمن قائمة اللاعبين المتاحين لتمثيل المنتخب الوطني في الاتحاد الآسيوي عبر نظام الافكاس في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم".وأضاف البيان، أن "هذه الخطوة جاءت بعد جهود ومخاطبات عديدة تمّت بهدف نقل سجلات اللاعبين، مما أسفر عن نجاح الاتحاد في تسجيلهما بشكل رسمي، ليصبحا مؤهلين للمشاركة مع المنتخب الوطني في البطولات القارية المقبلة".