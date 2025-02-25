2025-02-25 22:25:19 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تصدرت المملكة العربية السعودية مؤشر الأعلى ثقة عالمياً بنسبة 87 في القطاع الحكومي، متقدمة على العديد من الدول المتقدمة، بحسب تقرير إيدلمان للثقة 2025. وذكر التقرير أن معدل الثقة بحكومة المملكة يجعلها أكثر الحكومات موثوقية في العالم، بما يشمل تعزيز القطاعات غير النفطية، وتوفير فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات من الخارج، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل. ويقيس تقرير إيدلمان للثقة السنوي مدى ثقة المواطنين في الحكومة، ويعتبر أحد أبرز الدراسات العالمية بشأن الثقة. وكشف التقرير عن زيادة متواصلة في مستويات الثقة في السعودية، مع الحفاظ على مستوياتها المرتفعة. وأظهر أن المملكة تعتبر أعلى دول العالم تفاؤلاً في المستقبل بنسبة 69 مقارنة مع دول العالم، كما تفوقت على العديد من الدول الكبرى في هذا المؤشر، ومن بينها أميركا بنسبة 47، وبريطانيا بنسبة 43، وألمانيا بنسبة 41. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام