تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية مع استمرار التركيز على أرباح الشركات

2025-02-25 22:25:19 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية خلال جلسة تعاملات يوم الثلاثاء، عند الإغلاق، مع استمرار التركيز على أرباح الشركات والتطورات الجيوسياسية. ارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 0.81 نقطة أو بنسبة 0.15 إلى مستوى 554.20 نقطة في نهاية التعاملات، لكنه لا يزال أقل من مستوياته المرتفعة التي سجلها في وقت سابق من هذا الشهر. بينما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على تراجع 15.66 نقطة أو بنسبة 0.07 إلى مستوى 22410.27 نقطة. وصعد مؤشر FTSE 100 البريطاني 49.56 نقطة أو بنسبة 0.57 عند الإغلاق إلى مستوى 8662.97 نقطة. وانخفض مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 39.92 نقطة أو بنسبة 0.49 عند الإغلاق إلى مستوى 8051.07 نقطة. أغلقت شركة بي إيه إي سيستمز BAE Systems، أكبر شركة دفاع في المملكة المتحدة، الجلسة على ارتفاع بنسبة 4.7 بعد أن تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بإنفاق 13.4 مليار جنيه إسترليني إضافية كل عام اعتباراً من العام 2027 على الدفاع، بحسب شبكة CNBC. وقال ستارمر، في خطاب ألقاه أمام البرلمان يوم الثلاثاء، إن الحكومة تخطط لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2027، مشيراً إلى أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ نهاية الحرب الباردة. وقال محلل الأسهم في شركة Quilter Cheviot، مات دورسيت، إن شركة BAE Systems كانت على الأرجح المستفيد الأكبر من الأخبار حيث أن 26 من مبيعاتها تأتي من المملكة المتحدة. كما ذكر أيضاً Qinetiq وBabcock وChemring كشركات يجب مراقبتها. في سياق آخر، ارتفعت أسهم شركة Novo Nordisk بنسبة 3. وفي يوم الاثنين، قالت شركة Hims Hers الأميركية للرعاية الصحية عن بعد، في مكالمة أرباحها، إنها قد تتوقف عن بيع مركب semaglutide، وهو بديل لأدوية فقدان الوزن مثل Ozempic وWegovy التابعة لـ Novo Nordisk. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركة Smith Nephew المصنعة للأجهزة الطبية بنسبة 6 بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 4.7 على أساس سنوي في الإيرادات للعام 2024. واستشهدت بخطتها التحويلية المكونة من 12 نقطة كمحرك للأداء، وقالت إنها تتوقع نمو الإيرادات خلال العام 2025 بحوالي 5. ارتفع مؤشر DAX الألماني في بداية تعاملات يوم الثلاثاء بعد نتيجة الانتخابات الفدرالية الألمانية، لكنه أغلق منخفضاً بنسبة 0.13. وحصل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، وحليفه الاتحاد الاجتماعي المسيحي على أكبر نسبة من الأصوات في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، مما يمهد الطريق لترشيح فريدريش ميرتس لخلافة أولاف شولتز في منصب المستشار في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا. من جانب آخر، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية على السلع الكندية والمكسيكية ستمضي قدماً، عندما تنتهي مهلة تعليقها 30 يوماً على الرسوم الأسبوع المقبل. كما ضاعف الرئيس خططه لفرض ما يسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام