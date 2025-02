2025-02-25 22:40:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس الذي يعاني من التهاب رئوي مزدوج لا يزال في حالة حرجة لكنها مستقرة ولا يعاني من أي أزمات تنفسية أخرى. وأمضى البابا ليلته الثانية عشرة في مستشفى جيميلي في روما، وهي أطول فترة إقامة في المستشفى خلال بابويته المستمرة منذ نحو 12 عاما.

