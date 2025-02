2025-02-25 22:45:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار عن استعداداتها الأمنية الخاصة لشهر رمضان المبارك، حيث أكد مدير إعلام القيادة العميد فؤاد كريم أن الخطة الأمنية ستشمل جميع الأجهزة الأمنية من شرطة واستخبارات وقوى ساندة لضمان سلامة المواطنين. وأشار العميد كريم لشبكة اخبار الناصرية، إلى أن الخطة ستتركز بشكل...

The post شرطة ذي قار تعلن عن خطة أمنية شاملة لشهر رمضان المبارك appeared first on شبكة اخبار الناصرية.