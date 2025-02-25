الأولى في الإدارة الجديدة.. معاون محافظ كركوك يستقيل من منصبه
شفق نيوز/ أعلن معاون محافظ كركوك للشؤونالإدارية والمالية جعفر عباس البياتي، مساء اليوم الثلاثاء، عن استقالته منمنصبه، معللاً السببب بأن وجوده في المنصب "لا يخدم مصالح أهاليالمحافظة".
وقال البياتي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز"أعلن إلى أبناء شعب كركوك وبالأخص الشعب التركماني، عن تقديم استقالتي منمنصب معاون المحافظ للشؤون الإدارية والمالية، وذلك لقناعتي التامة بأناستمراري مع الإدارة الحالية لا يخدم مصالح شعب كركوك بالشكل العادلوالمنصف".
وأضاف: "لقد قبلت هذا المنصب على أملالحفاظ على المكتسبات التي حققتها الحكومة الاتحادية والقوات الامنية بتطهيرالمحافظة من تنظيم داعش وفرض القانون، وأن أتمكن من خدمة أبناء كركوك بكلأطيافهم، إلا أنني وجدت نفسي في بيئة لا تتماشى مع قناعاتي ومبادئي، حيث تغيبالمصلحة العامة لصالح حسابات أخرى لا تخدم المواطن ولا تلبي تطلعاته".
وتابع "أنا لم ولن أفضّل المنصب علىمصلحة أبناء كركوك وخصوصاً الشعب التركماني الأصيل، واخترت أن أقف مع شعبيمهما كان الثمن".