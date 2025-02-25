الأولى في الإدارة الجديدة.. معاون محافظ كركوك يستقيل من منصبه

2025-02-25 22:55:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن معاون محافظ كركوك للشؤونالإدارية والمالية جعفر عباس البياتي، مساء اليوم الثلاثاء، عن استقالته منمنصبه، معللاً السببب بأن وجوده في المنصب "لا يخدم مصالح أهاليالمحافظة".

وقال البياتي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز"أعلن إلى أبناء شعب كركوك وبالأخص الشعب التركماني، عن تقديم استقالتي منمنصب معاون المحافظ للشؤون الإدارية والمالية، وذلك لقناعتي التامة بأناستمراري مع الإدارة الحالية لا يخدم مصالح شعب كركوك بالشكل العادلوالمنصف".

وأضاف: "لقد قبلت هذا المنصب على أملالحفاظ على المكتسبات التي حققتها الحكومة الاتحادية والقوات الامنية بتطهيرالمحافظة من تنظيم داعش وفرض القانون، وأن أتمكن من خدمة أبناء كركوك بكلأطيافهم، إلا أنني وجدت نفسي في بيئة لا تتماشى مع قناعاتي ومبادئي، حيث تغيبالمصلحة العامة لصالح حسابات أخرى لا تخدم المواطن ولا تلبي تطلعاته".

وتابع "أنا لم ولن أفضّل المنصب علىمصلحة أبناء كركوك وخصوصاً الشعب التركماني الأصيل، واخترت أن أقف مع شعبيمهما كان الثمن".