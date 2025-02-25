الجبهة الشعبية تدعم المحتجين في الاقليم وتتهم سلطاته بالمسؤولية عن نهب الموارد النفطية

2025-02-25 23:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الجبهة الشعبية، اليوم الثلاثاء، (25 شباط 2025)، عن تضامنها ودعمها لاضراب الكوادر التعليمية والتدريسية في محافظة السليمانية احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"،: "في الوقت الذي يلجأ فيه موظفو ومعلمو إقليم كردستان إلى الإضرابات والتظاهرات والاحتجاجات ومنع عمليات التهريب بسبب الظروف المعيشية الصعبة والتأخير في رواتبهم، توقعنا من السلطات أن ترحب بهذه الخطوة، لكن اتضح أن سلطات هذه المنطقة مسؤولة أيضا عن نهب الموارد النفطية وغير النفطية لهذا السبب اقتحموا خيمة المعلمين المحتجين وأعتدوا عليهم وهاجموهم وللأسف تعرض عدد من المعلمين والصحفيين للضرب والاعتقال".

وأضاف "نحن في الجبهة الشعبية، ندين مثل هذه الأعمال ضد المعلمين والموظفين والنشطاء، وندعم مطالبهم المشروعة الهادفة إلى خدمة جميع طبقات الشعب الكردستاني".

ويوم أمس الإثنين تعرضت خيام المعتصمين من المعلمين إلى اعتداء من قبل بعض سائقي الشاحنات، بسبب قطع الطريق من قبل المحتجين على تأخير حسم ملف صرف الرواتب، بسبب خلافات بين الحكومة الإتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان.

وأعلن جهاز الأمن في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، عن سقوط جرحى جراء المواجهات التي اندلعت بين المعلمين المعتصمين وسائقي الشاحنات على الطريق الرابط بين عربت والسليمانية، مشيراً إلى أنه لم يتم اعتقال أي شخص على خلفية الحادث.