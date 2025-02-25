مركز اليرموك للدراسات: الاحصائيات الدقيقة مفتاح نجاح الدولة

2025-02-25 23:20:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مركز اليرموك للدراسات والتخطيط الاستراتيجي، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، عن أهمية التعداد السكاني خلال المرحلة المقبلة، بعد الإعلان الرسمي لنتائج هذا التعداد يوم امس الاثنين.

وقال رئيس المركز عمار العزاوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "التنمية الاقتصادية والتخطيط الممنهج، أساس بناء الدول والاعتماد على الاحصائيات الدقيقة مفتاح نجاحها، ولهذا التعداد السكاني له أهمية كبيرة جداً خلال المرحلة المقبلة".

وبين العزاوي ان "التعداد السكاني، كان ضرورة ملحة في فترة زمنية، حاليّة وقادمة، لرسم صورة مستقبلية شاملة المحاور، رغم ان البعض يريد التركيز على المنطلق الانتخابي، خاصة ان العراق من اوائل دول المنطقة، التي اعتمدت التعداد السكاني، منذ عشرينات القرن الماضي، مرور بتعداد 1957، ونجحت في خطوات عديدة عن باقي الدول، وشكل الاساس الرصين للتنمية والتطور".

وشدد رئيس مركز اليرموك للدراسات والتخطيط الاستراتيجي على "ضرورة ان يكون التعداد السكاني منطلق لحراك تنموي واقتصادي، يشعر ويستشعر به المواطن في الفترات القادمة".

ويوم أمس، أعلنت وزارة التخطيط أن عدد سكان البلاد بلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة، وفقاً لنتائج التعداد السكاني الإلكتروني الذي أُجري مؤخراً.

وفي الإعلان الرسمي، كشفت وزارة التخطيط أن 70.17 في المائة من السكان يعيشون في المناطق الحضرية، بينما يقطن 29.83 في المائة في المناطق الريفية. أما في إقليم كردستان، فقد أظهرت النتائج أن 84.57 في المائة من السكان يسكنون المناطق الحضرية، مقابل 15.43 في المائة بالأرياف.

وبخصوص الحالة الاقتصادية، كشف التعداد أن نسبة السكان النشطين اقتصاديّاً (15 سنة فأكثر) تبلغ 41.61 في المائة في العراق، بينما تصل في إقليم كردستان إلى 46.06 في المائة. وبلغت نسبة العاملين في القطاع الحكومي والعام من إجمالي السكان النشطين اقتصاديّاً 38.25 في المائة في العراق، و37.18 في المائة في إقليم كردستان.

كما أظهرت النتائج أن نسبة الأمية بين السكان (عشر سنوات فأكثر) بلغت 15.31 في المائة في العراق، و16.23 في المائة في إقليم كردستان. فيما بلغ معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي 88 في المائة في العراق، و93 في المائة في إقليم كردستان.