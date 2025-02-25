شمول محافظ الأنبار السابق علي فرحان الدليمي و4 آخرين بقانون العفو العام (وثيقة)
شفق نيوز/ كشفت وثيقة صادرة من محكمة جناياتمكافحة الفساد المركزية، عن شمول محافظ الأنبار السابق علي فرحان الدليمي، بقانونالعفو العام.
وبحسب الوثيقة، التي وردت لوكالة شفق نيوز،وموجهة لمركز شرطة الصالحة في بغداد، فإن الدليمي و4 شخصيات أخرى معه، شملوابقانون العفو العام المعدل، على أن لا يتم إطلاق سراحهم إلا بعد التأكد من عدممطلوبيتهم في دعاوى أخرى.
يشار إلى أن محافظ الانبار السابق علي فرحانالدليمي، صدر حكم بحقه بالسجن لمدة سنة، وذلك في تموز/ يوليو 2024، بسبب تعيينمستشارين خلافاً للضوابط.
وقبل أيام وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق،دائرة السجون، بتنفيذ "إطلاق سراح فوري" لمن يصدر له قرار الإفراجوفق قانون العفو العام، من دون الحاجة إلى اكتساب القرار الدرجة القطعية.
يذكر أن مجلس النواب العراقي قد مرر في 21كانون الثاني/ يناير الماضي، "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفوالعام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها فيكركوك.