شمول محافظ الأنبار السابق علي فرحان الدليمي و4 آخرين بقانون العفو العام (وثيقة)

2025-02-25 23:20:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وثيقة صادرة من محكمة جناياتمكافحة الفساد المركزية، عن شمول محافظ الأنبار السابق علي فرحان الدليمي، بقانونالعفو العام.

وبحسب الوثيقة، التي وردت لوكالة شفق نيوز،وموجهة لمركز شرطة الصالحة في بغداد، فإن الدليمي و4 شخصيات أخرى معه، شملوابقانون العفو العام المعدل، على أن لا يتم إطلاق سراحهم إلا بعد التأكد من عدممطلوبيتهم في دعاوى أخرى.

يشار إلى أن محافظ الانبار السابق علي فرحانالدليمي، صدر حكم بحقه بالسجن لمدة سنة، وذلك في تموز/ يوليو 2024، بسبب تعيينمستشارين خلافاً للضوابط.

وقبل أيام وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق،دائرة السجون، بتنفيذ "إطلاق سراح فوري" لمن يصدر له قرار الإفراجوفق قانون العفو العام، من دون الحاجة إلى اكتساب القرار الدرجة القطعية.

يذكر أن مجلس النواب العراقي قد مرر في 21كانون الثاني/ يناير الماضي، "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفوالعام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها فيكركوك.