في 3 محافظات.. مقتل شخص بمشاجرة ومصرع امرأة وقرية "تغط" بالظلام (فيديو)

2025-02-25 23:20:15 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص بمشاجرة مع آخر،فيما لقيت امرأة مصرعها جراء سقوطها من سطح المنزل بالمثنى، وفي كركوك حرمت"الأحمال الزائدة" قرية من الكهرباء.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين شخصين تطورت إلى استخدام السلاحالخفيف بالقرب من سوق المجر في ميسان ما أسفر عن مقتل أحدهما فيما لاذ الجانيبالفرار".

وأضافأن "المعلومات تشير إلى أن المشاجرة سببها خلاف على شراء دراجة (تك تك)"،مشيراً إلى نقل الجثة لدائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتح تحقيقبالجريمة لملاحقة الجاني.

وفيالمثنى، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بمصرع امرأة نتيجة سقوطها من أعلى سطحمنزلها ضمن منطقة النجمي وتم نقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءاتالقانونية، مضيفاً أن "خبير الأدلة الجنائية وجّه بفتح تحقيق بالحادث لوجود شكوك جنائية".

وفيسياق منفصل، أشار مصدر في دائرة كهرباء كركوك، إلى انفجار محولة كهربائية في قرية "الشلالة"بقضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة نتيجة "الأحمال الزائدة على المحولة ما أدىإلى انفجارها".

وبينأن "الانفجار تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أهالي القرية، وتعمل فرقالصيانة على معالجة الخلل".