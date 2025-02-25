النرويج تستطلع أمن العراق لفتح سفارتها في بغداد

2025-02-25 23:40:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي المحمداوي، اليوم الثلاثاء، (25 شباط 2025)، مع المستشار السياسي لسفارة مملكة النروج اليكسندر ليرفال، الوضع الأمني داخل العراق وفتح سفارة للمملكة في بغداد.

وذكر بيان للجنة البرلمانية، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الزيارة التي عقدت في المكتب الخاص برئيس اللجنة تهدف توطيد العلاقات بين البلدين وتطمين الجانب النرويجي للوضع الأمني داخل العراق، فضلاً عن تشجيعهم على فتح سفارتهم في بغداد".

وأكد المحمداوي "على الاستقرار الأمني والإقتصادي المتصاعد في عموم العراق، بالإضافة إلى إرسال رسالة اطمئنان للشركات النرويجية للمشاركة الفعالة داخل العراق".