2025-02-25 23:40:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان، مساءاليوم الثلاثاء، بمقتل شاب بسبب خلاف عشائري جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباًفي العشرينيات من عمره، قتل رمياً بالرصاص في قضاء المجر جنوبي ميسان، بسبب خلافعشائري حصل قبل ثلاثة أيام".

وأضاف أن "الجاني قدم من مركز محافظةميسان إلى القضاء، لقتل الشاب، بغاية الثأر بعدما تم ضربه وتحطيم أسنانه بخلافعشائري في مركز المحافظة"، مبيناً أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادثوقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وبدأت بملاحقة الجاني للقبض عليه".