مقتل شاب جنوبي العراق بسبب خلاف عشائري
2025-02-25 23:40:14 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان، مساءاليوم الثلاثاء، بمقتل شاب بسبب خلاف عشائري جنوبي المحافظة.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباًفي العشرينيات من عمره، قتل رمياً بالرصاص في قضاء المجر جنوبي ميسان، بسبب خلافعشائري حصل قبل ثلاثة أيام".
وأضاف أن "الجاني قدم من مركز محافظةميسان إلى القضاء، لقتل الشاب، بغاية الثأر بعدما تم ضربه وتحطيم أسنانه بخلافعشائري في مركز المحافظة"، مبيناً أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادثوقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وبدأت بملاحقة الجاني للقبض عليه".