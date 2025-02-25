بعد مطاردة بين الأزقة.. اعتقال متاجر بالآثار وبحوزته عشرات القطع في ديالى

2025-02-25 23:40:14 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري، مساء اليوم الثلاثاء، عنإلقاء القبض على أحد المتاجرين بالآثار في محافظة ديالى وبحوزته العشرات من المسكوكاتالأثرية.

وقالميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال العمل الاستخباري المكثفوالمتابعة المستمرة، تمكنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في ديالى من إلقاء القبضعلى أحد المتاجرين بالقطع الأثرية".

وبينأن "عملية إلقاء القبض على هذا المتهم جاءت بعد نصب كمين محكم له، وبحوزته 60مسكوكة معدنية وختم يعود إلى العصور القديمة، وتم ضبطه بالجرم المشهود بعد تشكيلفريق عمل وبعد التحري والمطاردة الطويلة في عدة أحياء سكنية ضمن قضاء خانقين".

وأضافميري "اعترف المتهم بجلب المضبوطات من أحد دول الجوار للمتاجرة بها، وتم اتخاذالإجراءات القانونية بحقه".