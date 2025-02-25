القائد العام يكرم احد ضباط شرطة النجدة بعد انقاذه لشاب حاول الانتحار

2025-02-25 23:45:03 - المصدر: واع

بغداد – واعكرم القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أحد ضباط شرطة النجدة بعد انقاذه لحياة شاب حاول الانتحار.وذكرت خلية الاعلام الأمني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني كرم ملازم الشرطة ( رائد فاضل عبد الجبر جبر ) المنسوب إلى مديرية شرطة النجدة الذي قام بانقاذ حياة شاب حاول الإنتحار ".وأضاف، أن "هذا التكريم من قبل القائد العام للقوات المسلحة يأتي تثمينا للموقف البطولي والإنساني لضابط الشرطة وتكريسا للمتابعة الميدانية لدولته لكل عمل بطولي يقدم عليه رجال القوات الامنية والعسكرية في سبيل تعزيز الامن والاستقرار في البلاد".