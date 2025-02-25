الداخلية: القبض على أحد المتاجرين بالقطع الأثرية في ديالى
2025-02-25 23:45:03 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على أحد المتاجرين بالقطع الأثرية في ديالى.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "من خلال العمل الاستخباري المكثف والمتابعة المستمرة، تمكنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في ديالى من إلقاء القبض على احد المتاجرين بالقطع الأثرية".
وأضاف، أن "عملية القاء القبض على المتهم جاءت بعد نصب كمين محكم له ، وبحوزته 60 مسكوكه معدنية وختم يعود إلى العصور القديمة بالجرم المشهود بعد تشكيل فريق عمل وبعد التحري والمطاردة الطويلة في عدة احياء سكنيه ضمن قضاء خانقين، وقد اعترف بجلب المضبوطات من احد دول الجوار للمتاجرة بها "، مؤكداً أنه " تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه."
أعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على أحد المتاجرين بالقطع الأثرية في ديالى.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "من خلال العمل الاستخباري المكثف والمتابعة المستمرة، تمكنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في ديالى من إلقاء القبض على احد المتاجرين بالقطع الأثرية".
وأضاف، أن "عملية القاء القبض على المتهم جاءت بعد نصب كمين محكم له ، وبحوزته 60 مسكوكه معدنية وختم يعود إلى العصور القديمة بالجرم المشهود بعد تشكيل فريق عمل وبعد التحري والمطاردة الطويلة في عدة احياء سكنيه ضمن قضاء خانقين، وقد اعترف بجلب المضبوطات من احد دول الجوار للمتاجرة بها "، مؤكداً أنه " تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه."