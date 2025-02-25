2025-02-25 23:45:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على أحد المتاجرين بالقطع الأثرية في ديالى.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "من خلال العمل الاستخباري المكثف والمتابعة المستمرة، تمكنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في ديالى من إلقاء القبض على احد المتاجرين بالقطع الأثرية".وأضاف، أن "عملية القاء القبض على المتهم جاءت بعد نصب كمين محكم له ، وبحوزته 60 مسكوكه معدنية وختم يعود إلى العصور القديمة بالجرم المشهود بعد تشكيل فريق عمل وبعد التحري والمطاردة الطويلة في عدة احياء سكنيه ضمن قضاء خانقين، وقد اعترف بجلب المضبوطات من احد دول الجوار للمتاجرة بها "، مؤكداً أنه " تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه."