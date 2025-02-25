شمول محافظ الأنبار السابق علي فرحان الدليمي و4 آخرين بقانون العفو العام

2025-02-25 23:55:11 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى كشفت وثيقة صادرة من محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، عن شمول محافظ الأنبار السابق علي فرحان الدليمي، بقانون العفو العام. وبحسب الوثيقة،، فإن الدليمي و4 شخصيات أخرى معه، شملوا بقانون العفو العام المعدل، على أن لا يتم إطلاق سراحهم إلا بعد التأكد من عدم مطلوبيتهم في دعاوى أخرى. يشار إلى أن محافظ الانبار […]

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