شمول محافظ الأنبار السابق علي فرحان الدليمي و4 آخرين بقانون العفو العام

بغداد/ المدى كشفت وثيقة صادرة من محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، عن شمول محافظ الأنبار السابق علي فرحان الدليمي، بقانون العفو العام. وبحسب الوثيقة،، فإن الدليمي و4 شخصيات أخرى معه، شملوا بقانون العفو العام المعدل، على أن لا يتم إطلاق سراحهم إلا بعد التأكد من عدم مطلوبيتهم في دعاوى أخرى. يشار إلى أن محافظ الانبار […]

