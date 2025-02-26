رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية

2025-02-26 00:00:08 - المصدر: كونا

بغداد - 25 - 2 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان أن السوداني تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من روبيو خصص لمناقشة مجالات التنسيق بين العراق والادارة الامريكية الجديدة وأطر التعاون في سياق الاتفاقات الثنائية.وأضاف أن السوداني وروبيو استعرضا كذلك التقدم الحاصل في العمل المشترك في مختلف المجالات والاتفاق على تكثيف التواصل وتعميق التعاون. (النهاية) ع ح ه / م م ج