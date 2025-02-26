الداخلية العراقية تصدر أوامر "صارمة" بحق منتسبيها "المتسامحين" مع من يعتدي عليهم

2025-02-26 00:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية عبد الأميرالشمري، مساء اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المنتسبين الذين يتنازلون عن شكوى يتقدمونبها ضد من يعتدي عليهم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،إن "الشمري وجه بأنه في حال تم الاعتداء على أي ضابط أو منتسب أو موظفضمن مفاصل وزارة الداخلية وكذلك بقية دوائر الدولة كافة، يمنع إخلاء سبيل أوإطلاق سراح المتهم بكفالة، ويحال إلى المحاكم، ويقوم مديري المديريات والأقساموضباط مراكز الشرطة ومكاتب مكافحة الإجرام بالتنسيق مع رئيس محكمة الاستئنافوقضاة التحقيق، كل ضمن قاطع المسؤولية بصدد ما ورد أعلاه".

ونصت توجيهات الوزير "في حال تنازل منتسبيالوزارة عن الدعوى، يقوم المديرين بمعاقبة المشتكي المتنازل وينقل إلى قيادة قواتالحدود بأمر وزير الداخلية"، وأيضاً "يقوم الممثل القانوني لقيادتنابإقامة شكوى ضد الشخص المعتدي وعدم التنازل وإهمال حق الدائرة".

وكانت شرطة البصرة، ألقت القبض على عصابةاعتدت على سيطرة أمنية وأصابت ضابطاً بطلق ناري، في قضاء شط العرب.

وغالباً ما تتعرض القوات الأمنية، فضلاً عنشرطة المرور، لاعتداءات مختلفة، سواء بالإصابات أو الضرب أو يدخلون بمشاجرةخلال تنفيذهم واجبهم، وبمختلف القطعات.