الداخلية العراقية تصدر أوامر "صارمة" بحق منتسبيها "المتسامحين" مع من يعتدي عليهم
شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية عبد الأميرالشمري، مساء اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المنتسبين الذين يتنازلون عن شكوى يتقدمونبها ضد من يعتدي عليهم.
وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،إن "الشمري وجه بأنه في حال تم الاعتداء على أي ضابط أو منتسب أو موظفضمن مفاصل وزارة الداخلية وكذلك بقية دوائر الدولة كافة، يمنع إخلاء سبيل أوإطلاق سراح المتهم بكفالة، ويحال إلى المحاكم، ويقوم مديري المديريات والأقساموضباط مراكز الشرطة ومكاتب مكافحة الإجرام بالتنسيق مع رئيس محكمة الاستئنافوقضاة التحقيق، كل ضمن قاطع المسؤولية بصدد ما ورد أعلاه".
ونصت توجيهات الوزير "في حال تنازل منتسبيالوزارة عن الدعوى، يقوم المديرين بمعاقبة المشتكي المتنازل وينقل إلى قيادة قواتالحدود بأمر وزير الداخلية"، وأيضاً "يقوم الممثل القانوني لقيادتنابإقامة شكوى ضد الشخص المعتدي وعدم التنازل وإهمال حق الدائرة".
وكانت شرطة البصرة، ألقت القبض على عصابةاعتدت على سيطرة أمنية وأصابت ضابطاً بطلق ناري، في قضاء شط العرب.
وغالباً ما تتعرض القوات الأمنية، فضلاً عنشرطة المرور، لاعتداءات مختلفة، سواء بالإصابات أو الضرب أو يدخلون بمشاجرةخلال تنفيذهم واجبهم، وبمختلف القطعات.