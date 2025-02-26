2025-02-26 00:50:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقع المنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، موعد ذروة الموجة الباردة التي تشهدها البلاد منذ أيام.

وقال عطية في منشور على صفحته في فيسبوك، تابعته "بغداد اليوم"، إن ذورة الموجة "ستكون هذه الليلة، ونهار غد الاربعاء".

وأضاف: "تخف شدة الموجة الباردة أبتداءً من ساعات ليل الاربعاء/ الخميس".

وأشار عطية الى أن الموجة "ستنتهي بداية الاسبوع المقبل حيث تعود درجات الحرارة لمعدلاتها العامة".