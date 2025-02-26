بعد تحذيرات من زلزال مدمر يضرب إيران.. خبير يطمئن العراقيين: نحن بمنأى

2025-02-26 00:50:14 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ استبعدت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الثلاثاء، حدوثهزة أرضية مدمرة في البلاد بعد حدوث هزات خفيفة خلال الأيام الماضية والتي وصلت إلىثلاث درجات على مقياس ريختر المكون من تسع درجات، في محافظة ديالى.

وقالمدير قسم الرصد الزلزالي في الهيئة، علي عبد الخالق، لوكالة شفق نيوز، إن "الهزاتالأرضية التي حدثت خلال الأيام الماضية هي هزات طبيعية تحدث بشكل مستمر، ومن المستبعدحصول هزات قوية تدميرية في البلاد".

وبينأن "العراق يسجل يومياً هزات غير محسوسة تحدث بسبب حركة الصفائح التكتونية"،مشيراً إلى أن "المناطق العراقية التي تكون أكثر عرضة للهزات هي وخانقينومندلي في محافظة ديالى، ومنطقة بدرة في واسط، ومنطقة الطيب شمالي ميسان".

وأشارمدير قسم الرصد الزلزالي، إلى أن "هذه المناطق نشطة بالهزات لذا تكون فيها هذهالحالة طبيعية ولا تمثل خطورة على المنطقة"، لافتاً إلى إن "هناك نشاطاًللهزات على الجانب الإيراني حيث تصل قوتها إلى أربع أو أربع درجات ونصف".

ونوهإلى أن "هناك كوداً زلزالياً يتم العمل عليه من قبل الأمانة العامة لمجلسالوزراء، وهيئة الرصد الزلزالي عضو في هذه اللجنة حيث أن الكود يتم اعتماده فيالبناء وسيتم العمل به نهاية العام الحالي وهو الأول من نوعه".

ودعاالجهات المعنية إلى "إلزام الشركات وأصحاب المباني باعتماد هذا الكود لتأمينسلامة المباني من الهزات الأرضية"، مطمئناً العراقيين بالقول "تقاريرحكومية إيرانية التي تحدثت عن أن إيران ستتعرض لزلزال مدمر، فهذا الزلزال لن يصيب بشيء".

ويومأمس الاثنين، حذرت منظمة الوقاية وإدارة الأزمات في طهران من "زلزالكبير" قد تتعرض له العاصمة الإيرانية.

وقالرئيس المنظمة علي نصيري، إن "الصفائح الأرضية في شمال العاصمة يمكن أن تتسببفي زلزال كبير، وبسبب قربها من المناطق المتهالكة، فإنها تشكل خطراً أكبر".

وأضافالمسؤول الإيراني، أن "أسوأ سيناريو قد تواجهه طهران هو زلزال بقوة 6.7درجات، ونأمل ألا يحدث أبداً".

وتعدإيران واحدة من الدول المعرضة للزلازل في العالم بسبب موقعها على حزام جبال الألب– الهيمالايا، والسبب الرئيسي للزلازل في البلاد هو الضغط الذي تمارسه الصفيحةالعربية على الهضبة الإيرانية.

وتقعطهران على فالقين رئيسيين، وعلى الرغم من أن شدة الزلزال على الفالق الشمالي أكبر،إلا أن البنية التحتية المتدهورة وغير الآمنة في جنوب العاصمة تجعل هذا الزلزاليتسبب في أزمة أكبر للمواطنين في طهران.

ويثبتالتاريخ أنه في المتوسط يحدث زلزال كبير (أكثر من 5.5 ريختر) في طهران كل 160عاماً، كما أن البلاد تتعرض من وقت لآخر لزلازل مختلفة الشدة كان أكثرها شدة زلزالبقوة 7.7 درجة وقع شمال غربي البلاد عام 1990 أسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100ألف آخرين.