صندوق اعمار ذي قار: تصاعد نسب الإنجاز في مشروع إنشاء شوارع متكاملة البنى التحتية في البطحاء

2025-02-26 01:00:16 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلن رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار، المهندس محمد جواد الزيدي عن تصاعد نسب العمل في مشروع إنشاء شوارع متكاملة البنى التحتية في منطقة حي المستشفى والجزء الأول من الحي العسكري في مركز قضاء البطحاء تقدمًا ملحوظًا في نسب الإنجاز. وذكر الزيدي في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية...

