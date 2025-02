محافظ ذي قار يتابع تقدم مشروع تطوير شارعي البصرة والأربعين في سوق الشيوخ

2025-02-26 01:00:16 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:نظم محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل في مشروع تطوير شارعي البصرة والأربعين بقضاء سوق الشيوخ، وذلك خلال زيارة ميدانية موسعة له. وذكر الإبراهيمي في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية أن المشروع، الذي تم وضع حجر الأساس له في شهر آب من العام الماضي،...

