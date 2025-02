2025-02-26 01:00:16 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:استقبل محافظ ذي قار، السيد مرتضى الإبراهيمي، في مكتبه بديوان المحافظة، النائب الشيخ محمد الصيهود، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المحلية ومجلس النواب لتلبية احتياجات المواطنين. وذكر بيان للمحافظ تابعته شبكة اخبار الناصرية انه تم مناقشة أبرز القضايا الأمنية والخدمية في المحافظة، بالإضافة...

The post محافظ ذي قار يستقبل النائب الشيخ محمد الصيهود لبحث تعزيز التعاون المشترك appeared first on شبكة اخبار الناصرية.