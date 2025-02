«الفصائل المتقاعدة» تزاحم الإطار التنسيقي على المناصب!

2025-02-26 01:05:11 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن تثير الفصائل العراقية «المتقاعدة»، بعد توقف الحرب في «غزة» ومع حزب الله اللبناني، مخاوف سياسية في الداخل من التحول إلى «منافس شرس». هذه الفصائل بدأت منذ شهر مفاوضات مع الحكومة والتحالف الشيعي، بسقوف عالية للحصول على مناصب مهمة، وهي تفكر الآن في الانضمام إلى تحالفات للمشاركة بشكل مكثف في الانتخابات المقبلة. ويزيد […]

