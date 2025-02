2025-02-26 01:05:11 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ محمد العبيدي عاد الحديث مجددًا عن تشريع قانون مجلس الاتحاد بعد طرحه المفاجئ من قبل رئيس البرلمان محمود المشهداني، في خطوة أثارت تساؤلات حول توقيتها وأهدافها، حيث قال إن رئاسة مجلس الاتحاد قد تُمنح للسنة، في مقابل أن تنتقل رئاسة البرلمان إلى الكرد. وفي الرابع من شباط الحالي، عقد مجلس النواب جلسة كانت إحدى […]

The post غرفة البرلمان الثانية.. مجلس الاتحاد يعود إلى الواجهة وقلق من التنافس الحزبي appeared first on جريدة المدى.