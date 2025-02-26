2025-02-26 01:55:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انتهت مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بتعادل درامي بنتيجة 4-4 بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، في مباراة حفلت بالأهداف والإثارة حتى الثواني الأخيرة.

لم ينتظر أتلتيكو مدريد كثيرًا لافتتاح التسجيل، حيث أحرز جوليان ألفاريز الهدف الأول في الدقيقة الأولى من المباراة.

ثم أضاف أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة السادسة، ليضع برشلونة تحت ضغط مبكر.

رد برشلونة بسرعة عندما تمكن بيدري من تقليص الفارق في الدقيقة 19 بعد تمريرة من كوندي. ثم أدرك باو كوبارسي التعادل برأسية متقنة في الدقيقة 21.

وواصل برشلونة الضغط حتى سجل إينيجو مارتينيز الهدف الثالث من ركلة ركنية في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني 3-2.

في الشوط الثاني، واصل برشلونة السيطرة على الكرة وسعى لتعزيز تقدمه.

جاء الهدف الرابع عبر روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 74 بعد تمريرة من يامال، ليقترب الفريق من حسم اللقاء.

أتلتيكو مدريد لم يستسلم، وقلص ماركوس يورينتي الفارق في الدقيقة 84 من تمريرة لأنخيل كوريا.

وفي الدقيقة 90+3، تمكن البديل ألكسندر سورلوث من تسجيل هدف التعادل بعد هجمة مرتدة سريعة، ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل قبل لقاء الإياب.