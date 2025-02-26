2025-02-26 02:09:07 - المصدر: ايشان

قدم ممثل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، في لبنان حامد الخفاف، التعازي باستشهاد سيد العرب وخليفته. وأظهرت صورة حصلت عليها منصة “إيشان”، حضور الخفاف إلى باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت لتقديم التعازي والتبريكات باستشهاد السيد حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين. وشهدت باحة عاشوراء، حضوراً واسعاً لرؤساء البلديات وعلماء الدين في باحة […]

ظهرت المقالة “البرّاني” يصطبغ بالسواد لشهيد الضاحية (قده).. الخفّاف يعزّي باستشهاد أبي هادي أولاً على ايشان.



