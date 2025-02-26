اليوم .. العراق يلاقي عُمان في ختام بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين
شفق نيوز/ يلاقي المنتخب العراقي نظيره العماني، اليوم الأربعاء، في ختام بطولة كأس الخليج لقدامى لاعبي كرة القدم التي تستضيفها الكويت
وتنطلق المباراة عند الساعة السابعة مساءً على ملعب جابر مبارك الحمد في دولة الكويت.
وتأهل المنتخب العراقي الى نهائي بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين لكرة القدم، بعد تحقيقه الفوز، امس الثلاثاء، على نظيره القطري بهدف دون رد ، فيما جاء تأهله عن المجموعة الثانية للدور نصف النهائي بعد فوزه على السعودية بهدف دون رد ليرفع رصيده متصدراً إلى 7 نقاط.
وتُقام البطولة في الكويت خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير/شباط الجاري، بمشاركة 8 منتخبات خليجية قُسِّمت إلى مجموعتين ، وضمت المجموعة الأولى كلا من: الكويت، قطر، الإمارات، وعُمان، بينما ضمت المجموعة الثانية العراق، رفقة السعودية، البحرين، واليمن.
وبحسب نظام البطولة، تُلعب كل مباراة لمدة 40 دقيقة، مقسمة على شوطين بواقع 20 دقيقة لكل شوط، ومن المقرر أن تُختتم البطولة اليوم الاربعاء الموافق 26 من الشهر الجاري.