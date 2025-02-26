2025-02-26 08:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يلاقي المنتخب العراقي نظيره العماني، اليوم الأربعاء، في ختام بطولة كأس الخليج لقدامى لاعبي كرة القدم التي تستضيفها الكويت

وتنطلق المباراة عند الساعة السابعة مساءً على ملعب جابر مبارك الحمد في دولة الكويت.

وتأهل المنتخب العراقي الى نهائي بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين لكرة القدم، بعد تحقيقه الفوز، امس الثلاثاء، على نظيره القطري بهدف دون رد ، فيما جاء تأهله عن المجموعة الثانية للدور نصف النهائي بعد فوزه على السعودية بهدف دون رد ليرفع رصيده متصدراً إلى 7 نقاط.

وتُقام البطولة في الكويت خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير/شباط الجاري، بمشاركة 8 منتخبات خليجية قُسِّمت إلى مجموعتين ، وضمت المجموعة الأولى كلا من: الكويت، قطر، الإمارات، وعُمان، بينما ضمت المجموعة الثانية العراق، رفقة السعودية، البحرين، واليمن.

وبحسب نظام البطولة، تُلعب كل مباراة لمدة 40 دقيقة، مقسمة على شوطين بواقع 20 دقيقة لكل شوط، ومن المقرر أن تُختتم البطولة اليوم الاربعاء الموافق 26 من الشهر الجاري.