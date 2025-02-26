الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن اتصال روبيو والسوداني

2025-02-26 08:35:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة خارجية الولايات المتحدة الامريكية، يوم الأربعاء، تفاصيل جديدة تتعلق بالاتصال الهاتفي الذي أجراه الوزير ماركو روبيو مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس في بيان، إن "روبيو ناقش مع السوداني عددا من المواضيع بينها النفوذ الإيراني في المنطقة، وضرورة استقلال العراق في مجال الطاقة، والاستثمارات التجارية الأمريكية".

وأضافت أن الجانبين اتفقا "على ضرورة أن يصبح العراق مستقلا في مجال الطاقة، واستئناف تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي سريعا والالتزام بشروط تعاقد الشركات الامريكية العاملة في العراق لجذب استثمارات إضافية".

وكان المكتب الإعلامي للسوداني قد أفاد في بيان، مساء أمس الثلاثاء، بأن الأخير تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، جرى خلاله البحث في مجمل العلاقات الثنائية بين العراق و الولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها.

هذا ولم يذكر البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي تلك التفاصيل التي أوردتها الخارجية الامريكية في بيانها عن الاتصال الهاتفي بين روبيو والسوداني.