بيدري بعد التعادل مع أتلتيكو: سنقاتل حتى النهاية

2025-02-26 09:15:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

علق بيدري، لاعب وسط برشلونة، على التعادل المثير (4-4) أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، معربا عن استيائه من تكرار نفس الأخطاء التي ارتكبها الفريق سابقا.

وقال بيدري عقب المباراة، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أسوأ نتيجة هي عندما تتقدم 4-2 ثم تنتهي المباراة بالتعادل. حدث لنا ذلك من قبل في الدوري، وها نحن نكرر الأمر مجددا. يجب أن نكون أكثر حذرا، هذه أشياء علينا التعلم منها".

وأضاف حول أداء الفريق: "أعتقد أننا لعبنا مباراتين كبيرتين أمام أتلتيكو مدريد. اليوم تلقينا ضربة قوية في البداية، لكني سعيد بردة فعل الفريق. عندما نتقدم في النتيجة، علينا التحلي بالهدوء أكثر والتحكم في اللعب".

وختم حديثه بالتأكيد على استعداد الفريق لموقعة الإياب في مدريد: "سنقاتل حتى النهاية. لدينا ثقة كاملة في الفريق. ستكون مباراة صعبة هناك، لكننا سنذهب بكل قوتنا، هذا أمر مؤكد".