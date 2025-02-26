2025-02-26 09:15:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

أعلنت رابطة دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم عن فرض غرامة مالية على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي، لكنها لم تكشف عن المبلغ.

وجاء قرار رابطة دوري المحترفين الأميركي بسبب إمساك ميسي برقبة أحد أعضاء الطاقم التدريبي لفريق نيويورك سيتي إف.سي بعد المباراة الافتتاحية للدوري يوم السبت الماضي.

كذلك فرضت الرابطة أيضا غرامة على زميل ميسي في الفريق لويس سواريز بسبب نفس التصرف العنيف تجاه "وجه أو رأس أو رقبة المنافس" خلال الاستراحة بعدما دفع مهاجم إنتر ميامي المدافع النرويجي بيرك ريسا.