77 دولارا للبرميل.. النفط العراقي ينخفض "فجأة" نقطتين كاملتين

2025-02-26 09:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

انخفضت أسعار النفط العراقي، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، بمقدار نقطتين كاملتين لتسجل 77 دولارا للبرميل خلال تعاملات الأسبوع بالسوق العالمية.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة المتوسط 77.50 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 74.45 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 1.76- لكلاهما، تسليم نيسان 2025.

كما أظهرت البيانات انخفاضا أيضا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 73.13 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 69.04 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 1.67- لكلاهما.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع



