2025-02-26 09:26:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق،اليوم الأربعاء، منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العراق لكرة القدم بإقامة 4مباريات ضمن اليوم الأول.

وتبدأالمواجهات عند الساعة 4:15 عصراً، حيث يستضيف الميناء نظيره الزوراء على ملعبالفيحاء، فيما يحتضن ملعب النجف مباراة النجف أمام البيشمركة.

وفي مساء اليوم،تُقام مباراتان عند الساعة 7:30 مساءً، حيث يواجه القوة الجوية فريق القاسم علىملعب الشعب الدولي، بينما يستضيف دهوك نظيره ميسان على ملعبه.

يذكر أنالاتحاد العراقي لكرة القدم قرر إيقاف منافسات دوري نجوم العراق مؤقتاً لإفساحالمجال أمام استكمال بطولة كأس العراق، التي تستمر اليوم وغداً.