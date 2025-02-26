بإقامة 4 مواجهات.. انطلاق منافسات دور الـ 16 من كأس العراق
2025-02-26 09:26:23 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ تنطلق،اليوم الأربعاء، منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العراق لكرة القدم بإقامة 4مباريات ضمن اليوم الأول.
وتبدأالمواجهات عند الساعة 4:15 عصراً، حيث يستضيف الميناء نظيره الزوراء على ملعبالفيحاء، فيما يحتضن ملعب النجف مباراة النجف أمام البيشمركة.
وفي مساء اليوم،تُقام مباراتان عند الساعة 7:30 مساءً، حيث يواجه القوة الجوية فريق القاسم علىملعب الشعب الدولي، بينما يستضيف دهوك نظيره ميسان على ملعبه.
يذكر أنالاتحاد العراقي لكرة القدم قرر إيقاف منافسات دوري نجوم العراق مؤقتاً لإفساحالمجال أمام استكمال بطولة كأس العراق، التي تستمر اليوم وغداً.