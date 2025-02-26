اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةشفق نيوزاخبار العراق الاقتصادية › أسعار خامي البصرة تنخفض لأكثر من 2% رغم ارتفاع النفط عالمياً

أسعار خامي البصرة تنخفض لأكثر من 2% رغم ارتفاع النفط عالمياً

أسعار خامي البصرة تنخفض لأكثر من 2% رغم ارتفاع النفط عالمياً
أسعار خامي البصرة تنخفض لأكثر من 2% رغم ارتفاع النفط عالمياً
2025-02-26 09:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط، اليوم الاربعاء، الى اكثر من 2% رغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.76 دولار بما يعادل 2.31% ليصل الى 73.45 دولارا، وانخفض أسعار خام المتوسط 1.76 أيضا بما يعادل 2.22% ليصل الى 77.50 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط قليلا بعد ان أظهر تقرير للصناعة انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية و مع تأثر المعنويات بمخاوف الرسوم الجمركية .

وسجل خام برنت اليوم ارتفاعا 14 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 73.16 دولارا للبرميل وسجل خام تكساس الأمريكي ارتفاعا ايضا 12 سنتا أو 0.17 بالمئة إلى 69.06 دولارا للبرميل.

واصل المتابعة على شفق نيوز