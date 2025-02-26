طقس العراق.. أجواء صحوة وارتفاع بدرجات الحرارة

2025-02-26 09:45:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أجواء صحوة وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية، أما المنطقة الجنوبية فيكون الطقس فيها غائماً يتحول تدريجياً إلى صحو بعد الظهر، الرياح متغيرة الاتجاه تتحول إلى شمالية غربية مع نشاط في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية خلال النهار، درجات الحرارة ترتفع في جميع مناطق البلاد".

وأضاف أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس كالتالي: دهوك والسليمانية 9، نينوى وكركوك 12، كربلاء المقدسة والأنبار وديالى 16، بغداد وبابل وواسط والمثنى والنجف الأشرف والبصرة 17".

وأشار إلى أن "يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما يكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وذكر أن "السبت القادم سيكون الطقس صحواً وأحياناً غائماً جزئياً على العموم ويكون غائماً أحياناً في المنطقة الشمالية، مع فرصة لتساقط الأمطار والثلوج على المرتفعات الجبلية، درجات الحرارة ترتفع عن اليوم السابق".

ولفت إلى أن "طقس يوم الأحد القادم سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية".