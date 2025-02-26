الذهب يرتفع مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن

2025-02-26 09:45:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار الذهب قليلا، اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، حيث أدت حالة عدم اليقين الناجمة عن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية إلى إضعاف شهية المخاطرة وتعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2918.01 دولارا للأوقية الأونصة بحلول الساعة 02:37 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط أكثر من اثنين بالمئة يوم الثلاثاء. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 2932.50 دولارا. فتح ترامب جبهة أخرى يوم الثلاثاء في هجومه على معايير التجارة العالمية، وأمر بإجراء تحقيق في رسوم جمركية جديدة محتملة على واردات النحاس لإعادة بناء الإنتاج الأمريكي من المعدن المهم للسيارات الكهربائية والمعدات العسكرية وشبكة الطاقة والعديد من السلع الاستهلاكية. وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا، إن مخاوف ترامب بشأن الرسوم الجمركية، التي تتسبب في هذه الحالة من انعدام الثقة في الاقتصاد الأميركي من جانب المستهلكين، تدعم الذهب. وفي إشارة أخرى إلى تزايد قلق الأميركيين بشأن التأثير السلبي المحتمل لسياسات ترامب، تدهورت ثقة المستهلك الأميركي بأسرع وتيرة في ثلاثة أعوام ونصف العام في فبرايرشباط، في حين ارتفعت توقعات التضخم على مدى 12 شهرا. قد يجبر التضخم المرتفع بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مما يقلل من جاذبية الذهب غير المدر للعائد. واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.74 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 964.00 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 930.73 دولارا. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام